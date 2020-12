Auch am Tag der Lockdown-Entscheidung bleiben die Corona-Zahlen in Österreich auf einem hohen Niveau. Binnen 24 Stunden wurden exakt 3.972 Neuinfektionen registriert. Zudem sind erneut über 100 Personen an Corona gestorben.

Leicht positiv ist die Entwicklung in den Spitälern. Im Vergleich zum Vortag befinden sich 220 Patienten weniger auf einer Normalstation und 17 weniger auf einer Intensivstation.