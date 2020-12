3.969 Neuinfektionen und 92 Todesfälle

Die Zahl der Neuinfektionen in Österreich ist weiterhin hoch. So wurden in den vergangenen 24 Stunden 3.969 neue Fälle eingemelde. Seit Mittwoch wurden 92 Covid-19-Tote gemeldet.

Die meisten Fälle wurden aus Wien (754), gefolgt von Oberösterreich (707) und Niederösterreich (636).

Die aktuellen Neuinfektionen in den Bundesländern:

Wien 754

Oberösterreich 704

Niederösterreich 636

Steiermark 612

Kärnten 356

Tirol 351

Salzburg 269

Vorarlberg 187

Burgenland 100