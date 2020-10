3.394 Fälle in den letzten 24 Stunden

Bisher gab es in Österreich 89.496 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (28. Oktober 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 1.027 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 61.684 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 1.569 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 224 der Erkrankten auf Intensivstationen.

22 Todesfälle an einem Tag

Innerhalb von 24 Stunden sind 22 Menschen an Covid-19 gestorben. 169 Personen wurden zusätzlich hospitalisiert und 21 Personen mehr sind jetzt auf Intensivstationen.

Die Corona-Neuinfektionen seit der letzten Meldung teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf: