29.050 Corona-Impfdosen für Salzburg

In den kommenden 14 Tagen wird es mit über 50.000 Impfdosen zu einem Impfturbo in Salzburg kommen. Bisher (mit Stand 29. April, 9 Uhr) zählt das Land bereits48.706 Zweitimpfungen.

„Die nächsten zwei Wochen werden erfreuliche Rekordwochen in Salzburg. Wir bekommen so viele Impfdosen wie noch nie. Allein in der Kalenderwoche 18 werden 29.050 geliefert, damit machen wir einen großen Schritt nach vorne, können die Personen über 65 Jahre soweit abschließen. Logistisch sind wir ja für weitaus mehr aufgestellt, auch die innerbetrieblichen Impfungen starten voraussichtlich in der zweiten Maihälfte“, so Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl und führt fort: „Umgesetzt sind zudem bereits auch die Impfungen durch mobile Impfteams und jene in Krankenhäusern für das Personal und Menschen mit sehr hohem Risiko und ständigen Kontakt zu Ambulanzen und Akutstationen.“

Für die nächsten zwei Wochen kann in Salzburg mit über 54.000 Impfdosen gerechnet werden. Diese sind vorrangig für alle über 65-Jährigen vorgesehen. Darüber hinaus können noch in der laufenden Woche aufgrund der Freigabe des Impfstoffes von Johnson&Johnson auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 24-Stunden-Pflege immunisiert werden. Mit einer zusätzlichen Lieferung von 2.510 Dosen Moderna werden außerdem bereits jetzt die engen Haushaltskontakte von Schwangeren geimpft.

„Durch die starke Partnerschaft mit der Ärztekammer und dem Roten Kreuz erreichen wir unser gemeinsames Ziel, die Bevölkerung so schnell, wie es die Lieferungen zulassen, gegen das Virus zu schützen. Wir investieren viel Zeit in die Logistik, damit der Impfstoff so nahe wie möglich zu den Menschen kommt. Mir war ganz wichtig, dass die Salzburgerinnen und Salzburger erstens nicht lange Wege auf sich nehmen müssen und zweitens in den Arztpraxen bestens medizinisch beraten werden. Das war vor allem, aber nicht nur bei den älteren Personen und Risikogruppen besonders wichtig“ so Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl und fügt hinzu: „Durch unser dezentrales System beansprucht die Logistik am meisten Zeit, aber diese vier Tage, bis der Impfstoff bei den Menschen ist, sind gut investiert, denn die Verabreichung geht dann sehr schnell, und das Vertrauen in die Ärzte ist groß. Wir nehmen damit in Kauf, dass wir im E-Impfpass statistisch gesehen hinten liegen, aber die Vorteile der wohnortnahen Impfung überwiegen.“

Die Gespräche der impfenden Ärztinnen und Ärzte können grundsätzliche Verunsicherungen bezüglich der Impfung beziehungsweise der Impfstoffe nachhaltig ausräumen. „Das Vertrauensverhältnis zu den Impfordinationen unterstützt dies zusätzlich, was sich gerade in den ersten Monaten, in denen der Schwerpunkt auf den Hochbetagten und Hochrisikopatienten lag, bestätigt hat. Es ist uns wichtig, dass wir die Impfung zu den Menschen bringen. Die konsequente und umfassende Immunisierung der besonders gefährdeten Menschen in den Seniorenwohnhäusern ist in Salzburg sehr frühzeitig gelungen. Damit konnte unser Gesundheitssystem nachhaltig entlastet werden“, betont Dr. Christoph Fürthauer von der Ärztekammer Salzburg und führt fort: „Auch langfristig gesehen ist das Salzburger Konzept eine erfolgreiche Strategie, vor allem, wenn wir in die Zukunft planen, in der eventuell jährliche Nachimpfungen notwendig werden, oder noch Unabsehbares auf uns wartet.“

In Salzburg gibt es in jedem Bezirk mindestens eine Impfstraße, diese werden vom Roten Kreuz professionell abgewickelt. Landesrettungskommandant Anton Holzer erklärte bei der heutigen Pressekonferenz: „Das Konzept hat sich nun schon mehrfach bewährt, und die Impfungen laufen. Wir haben mit unseren Straßen eine Kapazität von rund 40.000 Impfungen pro Woche, davon sind wir derzeit aufgrund der geringen Liefermengen aber weit weg. Wir hoffen auf die nächsten Wochen und die angekündigten Dosen. Dann können wir auch neben den fixen Impfstraßen wie Zell am See oder Messezentrum, standortunabhängig weitere mobile aufbauen.“ Insgesamt ist Salzburg für mehr als 50.000 Dosen pro Woche – mit den Impfpraxen – jederzeit gerüstet.

Stand der Impfung in Salzburg (Stand 29. April, 9 Uhr)

165.408 Dosen bisher in Salzburg verimpft

116.702 Erstimpfungen bisher

48.706 Zweitimpfungen bisher

54.150 Impfdosen für die kommenden zwei Wochen

222.150 Personen bisher vorgemerkt

82,7 Prozent der über 85-Jährigen in der Gesamtbevölkerung geimpft

77 Prozent der 75 bis unter 85-Jährigen in der Gesamtbevölkerung geimpft

47,6 Prozent der 65 bis unter 75 –Jährigen in der Gesamtbevölkerung geimpft

Hier die Voraussichtliche Lieferungen im Überblick

Die 54.150 Impfdosen, die in den nächsten zwei Wochen in Salzburg erwartet werden, teilen sich wie folgt auf

Kalenderwoche 18:

Gesamt: 29.050

2.760 Astra Zeneca

2.690 Moderna

21.800 Biontech/Pfizer

1.800 Johnson&Johnson

Kalenderwoche 19:

Gesamt: 25.100

7.700 Moderna

20.400 Biontech/Pfizer

Noch offen AstraZeneca