19.600 Impfungen alleine diese Woche

Bisher wurden laut e-Impfpass 103.827 Impfdosen gegen das Coronavirus verabreicht. Davon waren 71.145 Erstimpfungen und 32.682 Zweitimpfungen. „Wir haben entsprechend dem nationalen Impfplan, vorrangig die Hochrisikopatienten, über 80-Jährigen und Bewohner von Seniorenwohnhäusern geimpft. Parallel dazu wurden und werden Menschen geschützt, die im Gesundheitsbereich arbeiten und oder viel Kontakt haben, wie schon die Rettungssanitäter oder auch letzte Woche die Pädagoginnen und Pädagogen. Es ist wichtig, dass wir alles tun, damit jede Dosis die wir haben entsprechend der Priorisierung auch verimpft wird“, so Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl anlässlich der überschrittenen Marke von 100.000 in Salzburg verabreichten Dosen.

Stöckl: „Danke an alle Partner!“

„Es ist uns über die 285 Impfordinationen verteilt im gesamten Land Salzburg gelungen in die Breite zu kommen, während die Impfstraßen des Roten Kreuzes in den größeren Städten und Gemeinden im Einsatz sind. Bei allen Partnern möchte ich mich für die laufende sehr gute Zusammenarbeit trotz der herausfordernden Logistik sehr bedanken“, betont Stöckl.

Todesfälle sinken

„In Bezug auf die Todesfälle gibt es nach den besonders tragischen Monaten November und Dezember nun auch im März einen deutlichen Rückgang. Besonders stark ist dieser bei den Bewohnerinnen und Bewohnern von Seniorenwohnhäusern, wo es fast keine Covid-Sterbefälle mehr gibt. Das ist auf die Impfung zurückzuführen“, so der Leiter der Landesstatistik, Gernot Filipp. Derzeit befinden sich 112 Covid-19-Patienten im Spital, davon werden 22 auf der Intensivstation betreut (Stand 7. April 2021 um 8.30 Uhr)

19.600 Impfungen geplant

Für diese Woche sind rund 19.600 Impfungen geplant, davon zirka 5.500 für Erstimpfungen. Die hohe Zahl der Zweitimpfungen ergibt sich unter anderem aus den in dieser Woche geplanten Vollimmunisierungen in den Hochinzidenzgemeinden. Zudem kann im April, unter Berücksichtigung der Empfehlung des nationalen Impfgremiums und des Impfplans, der Fokus auf die über 65-Jährigen ausgeweitet werden. „Wir können einen Schritt weiter gehen und die nächste Altersgruppe bei der Reihung miteinbeziehen“, so Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl.

Eckdaten zur Corona-Impfung (Stand 7. April, 12.00 Uhr)

103.827 verabreichte Impfdosen

71.145 Erstimpfungen bisher

32.682 Zweitimpfungen bisher

19.600 Impfungen diese Woche (5.500 Erstimpfungen)

191.099 Personen bisher vorgemerkt

Im März wurden 52.005 Dosen verimpft

In der ersten Aprilhälfte werden 33.030 Dosen erwartet

Quelle: Land Salzburg