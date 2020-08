104 Neuinfektionen, 43 davon in Wien

Die Zahl der Neuinfektion mit dem Coronavirus ist in Österreich in den vergangenen 24 Stunden dreistellig gewesen. Mit Stand Dienstag 9.30 Uhr wurden 104 Personen positiv getestet, geht aus Zahlen des Innen- und Gesundheitsministeriums hervor. Die meisten aktiven Fälle gibt es weiterhin in Wien.

43 neue Fälle in Wien

Stand Dienstag sind in Wien 5.272 positive Testungen bestätigt. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt unverändert 204.

4.425 Personen sind genesen.

20 Coronavirus-Neuinfektionen in Niederösterreich