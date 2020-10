1.958 Neuinfektionen an einem Tag

Bisher gab es in Österreich 69.409 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (21. Oktober 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 925 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 52.617 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 960 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 147 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Die Neuinfektionen teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf:

Burgenland: 34

Kärnten: 55

Niederösterreich: 341

Oberösterreich: 328

Salzburg: 197

Steiermark: 174

Tirol: 232

Vorarlberg: 83

Wien: 514

514 neue Fälle in Wien

Stand Mittwoch, 21. Oktober 2020, 8.00 Uhr, sind in Wien 24.250 positive Testungen bestätigt.

Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 295. Bei den Todesfällen handelt es sich um einen Mann im Alter von 65 Jahren und eine Frau im Alter von 91 Jahren.

18.184 Personen sind genesen.

Gestern wurden in Wien 5.437 Corona-Tests vorgenommen, das macht insgesamt 562.746 Testungen.

Steigende Zahlen in Tirol

In Tirol sind seit Dienstagabend 172 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Im gleichen Zeitraum galten 30 Personen wieder als genesen. Damit waren mit Stand Mittwochvormittag 1.867 Personen infiziert. In Tirols Krankenhäuser waren 89 Covid-19-Patienten untergebracht, acht davon benötigten intensivmedizinische Behandlung.

Die meisten Fälle gab es nach wie vor in den auf der Corona-Ampel auf rot geschalteten Bezirken Innsbruck-Land mit 574 Infizierten und Innsbruck-Stadt mit 507 Infizierten. Dahinter reihte sich der orange Bezirk Schwaz mit 312 Fällen ein. In Tirol wurden bisher 273.445 Tests durchgeführt.