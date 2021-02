Innerhalb von 24 Stunden wurden 1.735 Neuinfektionen und 30 Todesfälle verzeichnet.

Bisher gab es in Österreich 437.874 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (17. Februar 2021, 9:30 Uhr) sind österreichweit 8.290 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 415.221 wieder genesen. Derzeit befinden sich 1.352 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 264 auf Intensivstationen betreut.

Die Neuinfektionen teilen sich auf die Bundesländer wie folgt auf

Burgenland: 49

Kärnten: 151

Niederösterreich: 344

Oberösterreich: 197

Salzburg: 143

Steiermark: 286

Tirol: 117

Vorarlberg: 49

Wien: 399

Fast 400 neue Fälle in Wien

Stand Mittwoch, 17. Februar 2021, sind in Wien seit Beginn der Pandemie 87.332 positive Testungen bestätigt. In den heute gemeldeten 399 positiven Testungen sind 6 Nachmeldungen der vergangenen Tage enthalten.

Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 1.626.

82.765 Personen sind genesen.