Binnen 24 Stunden wurden in Österreich 1.727 Neuinfektionen und 37 Todesfälle gemeldet.

Bisher gab es in Österreich 448.371 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (23. Februar 2021, 9:30 Uhr) sind österreichweit 8.434 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 423.014 wieder genesen. Derzeit befinden sich 1.362 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 271 auf Intensivstationen betreut.

Die Neuinfektionen teilen sich auf die Bundesländer wie folgt auf

Burgenland: 57

Kärnten: 140

Niederösterreich: 483

Oberösterreich: 145

Salzburg: 145

Steiermark: 230

Tirol: 147

Vorarlberg: 32

Wien: 348

348 neue Fälle in Wien

Stand Dienstag, 23. Februar 2021, sind in Wien seit Beginn der Pandemie 89.635 positive Testungen bestätigt. In den heute gemeldeten 348 positiven Testungen sind 9 Nachmeldungen der vergangenen Tage enthalten.

Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt unverändert 1.658.

483 Neuinfektionen in Niederösterreich

In Niederösterreich sind am Dienstag 483 Coronavirus-Neuinfektionen gemeldet worden. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen ist nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) um acht auf 1.309 angestiegen. 10.297 Kontaktpersonen befanden sich in Quarantäne, das waren um 951 mehr als am Montag.