1.519 Neuinfektionen und 84 Corona-Tote

Heute wurden 1.519 Coronavirus-Neuinfektionen und 84 Todesfälle binnen 24 Stunden gemeldet. Bereits gestern fielen die Zahlen der neuen Fälle unter die 2.000-Marke. Am Montag vor einer Woche (14.12.) waren es noch 3.479 Neuinfektionen an einem Tag.

Bisher gab es in Österreich 340.373 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (21. Dezember 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 5.435 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 305.658 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 2.871 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 478 der Erkrankten auf Intensivstationen.