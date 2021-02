Am Freitag wurden 1.388 Neuinfektionen gemeldet.

In den vergangenen 24 Stunden gab es österreichweit 1.388 neue Corona-Fälle und 37 Todesfälle. Auf den Normalstationen sind 32 weniger Patienten, dafür nahm die Zahl auf der Intensiv mit 8 weiteren Personen zu. In Wien wurden 295 Neuinfektionen in den letzten 24 Stunden gemeldet.