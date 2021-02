1.057 Neuinfektionen, 20 Todesfälle

Das sind die aktuellen Corona-Zahlen am ersten Tag der Lockdown-Lockerungen.

Der harte Lockdown hat nach sechs Wochen heute sein Ende. Die 1000er-Marke wurde am heutigen Montag knapp verfehlt: In den vergangenen 24 Stunden wurden 1.057 Neuinfektionen registriert. 20 Menschen sind mit oder am Coronavirus verstorben.

Bisher gab es in Österreich 424.896 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (8. Februar 2021, 9:30 Uhr) sind österreichweit 8.032 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 403.302 wieder genesen. Derzeit befinden sich 1.571 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 278 auf Intensivstationen betreut.