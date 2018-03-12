Spektakulärer Hubschraubereinsatz
© Stadt Salzburg/Wildbild/Rohrer
© Stadt Salzburg/Wildbild/Rohrer
© Stadt Salzburg/Wildbild/Rohrer
© Stadt Salzburg/Wildbild/Rohrer
© Stadt Salzburg/Wildbild/Rohrer
© Antenne Salzburg
© Stadt Salzburg/Wildbild/Rohrer
© Stadt Salzburg/Wildbild/Rohrer
© Stadt Salzburg/Wildbild/Rohrer
© Stadt Salzburg/Wildbild/Rohrer
© Stadt Salzburg/Wildbild/Rohrer
© Stadt Salzburg/Wildbild/Rohrer
© Stadt Salzburg/Wildbild/Rohrer
© Stadt Salzburg/Wildbild/Rohrer
© Stadt Salzburg/Wildbild/Rohrer
© Stadt Salzburg/Wildbild/Rohrer
© Stadt Salzburg/Wildbild/Rohrer
© Stadt Salzburg/Wildbild/Rohrer
© Antenne Salzburg
© Antenne Salzburg
© Antenne Salzburg