Spektakulärer Hubschraubereinsatz

75 kaputte Großbäume werden stückweise per Hubschrauber aus steiler Kapuzinerberg-Nordwand geholt.
Diashow Spektakulärer Hubschraubereinsatz

Spektakulärer Hubschraubereinsatz

© Stadt Salzburg/Wildbild/Rohrer

Spektakulärer Hubschraubereinsatz

© Stadt Salzburg/Wildbild/Rohrer

Spektakulärer Hubschraubereinsatz

© Stadt Salzburg/Wildbild/Rohrer

Spektakulärer Hubschraubereinsatz

© Stadt Salzburg/Wildbild/Rohrer

Spektakulärer Hubschraubereinsatz

© Stadt Salzburg/Wildbild/Rohrer

Spektakulärer Hubschraubereinsatz

© Antenne Salzburg

Spektakulärer Hubschraubereinsatz

© Stadt Salzburg/Wildbild/Rohrer

Spektakulärer Hubschraubereinsatz

© Stadt Salzburg/Wildbild/Rohrer

Spektakulärer Hubschraubereinsatz

© Stadt Salzburg/Wildbild/Rohrer

Spektakulärer Hubschraubereinsatz

© Stadt Salzburg/Wildbild/Rohrer

Spektakulärer Hubschraubereinsatz

© Stadt Salzburg/Wildbild/Rohrer

Spektakulärer Hubschraubereinsatz

© Stadt Salzburg/Wildbild/Rohrer

Spektakulärer Hubschraubereinsatz

© Stadt Salzburg/Wildbild/Rohrer

Spektakulärer Hubschraubereinsatz

© Stadt Salzburg/Wildbild/Rohrer

Spektakulärer Hubschraubereinsatz

© Stadt Salzburg/Wildbild/Rohrer

Spektakulärer Hubschraubereinsatz

© Stadt Salzburg/Wildbild/Rohrer

Spektakulärer Hubschraubereinsatz

© Stadt Salzburg/Wildbild/Rohrer

Spektakulärer Hubschraubereinsatz

© Stadt Salzburg/Wildbild/Rohrer

Spektakulärer Hubschraubereinsatz

© Antenne Salzburg

Spektakulärer Hubschraubereinsatz

© Antenne Salzburg

Spektakulärer Hubschraubereinsatz

© Antenne Salzburg

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Spektakulärer Hubschraubereinsatz

75 kaputte Großbäume werden stückweise per Hubschrauber aus steiler Kapuzinerberg-Nordwand geholt.
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