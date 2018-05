"Zwergerl.Garten.Fest" im Mirabellgarten

Die Rückkehr der Zwerge in den neu gestalteten Zwergerlgarten wird ordentlich gefeiert. Vor Ort spielt Live-Musik von Libertango, Seifenbläser, faszinierende Jonglier-Künstler und Artisten und Artistinnen des Vereins MOTA zeigen ihre Kunststücke, wie Einradfahren oder Handstandakrobatik.

"Oma Wilma" entführt die kleinen Gäste in die Welt der Märchen die vorwiegend von den Zwergerl im Zwergerlgarten handeln.

Christian Stadler und Reinhard Medicus, die Zwergenexperten, geben Einblicke in die Entstehungsgeschichte und Besonderheiten der barocken Figuren.

Für Speis und Trank ist natürlich auch gesorgt.

Doch warum ist der Garten eigentlich umgestaltet worden?

"Der Zwergerlgarten ist in die Jahre gekommen. Die Zwergerl sind wahllos unter den Linden aufgestellt worden und haben so ihr Dasein gefristet. Sie sind stark verschmutzt gewesen und Sanierungsarbeiten sind auch schon angestanden. Wir haben einfach die Gunst der Stunde dann genutzt und haben gesagt jetzt machen wir ein komplettes Liftingprogramm. Wir haben sie zur Kur geschickt zu einem Steinmetz. Dazwsichen haben wir die Zeit genutzt um den Garten komplett umzubauen. Nun stehen sie in der richtigen Reihenfolge, so wie sie eben zusammengehören. Der ganze Zwergerlgarten hat jetzt eine ganz neue Erscheinungsform und Struktur." - Christian Stadler, Leiter des Gartenamts