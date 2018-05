Zell am See im Feiermodus

Gleich drei Geburtstage werden dieses Wochenende in Zell am See gefeiert. Beim Festakt "Jubeläum – Cäcilia trifft Florian" feiern die Freiwillige Feuerwehr 150 Jahre, die Bürgermusik 140 Jahre und die Gemeinde Zell am See 90 Jahre Stadterhebung. Landeshauptmann Wilfried Haslauer verwies anlässlich des Triples darauf, "wie dynamisch und erfolgreich sich die Stadt und ihr Umfeld entwickelt haben".



Dichtes Programm

Die Feierlichkeiten beginnen heute mit der Florianifeier der Feuerwehr auf dem Stadtplatz. Morgen gibt es Musik an verschiedenen Plätzen der Stadt und den großen Festakt auf dem Gelände vor der Eishalle. Anschließend folgt der Festumzug durch die Innenstadt und am Abend Live-Musik.

Der Sonntag steht im Zeichen des Jubiläums der Stadtgemeinde mit Frühschoppen und umfangreichem Rahmenprogramm für die Familien, unter anderem mit Geräte- und Fahrzeugschau.



Das Motto "Cäcilia trifft Florian" wurde bewusst gewählt: Cäcilia ist die Schutzpatronin der Musikantinnen und Musikanten und Florian der Schutzpatron der Feuerwehr.