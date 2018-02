Wichtiger 4:2 Sieg beim Tabellenzweiten

Die Grazer zogen sich in die eigene Hälfte zurückund verließen sich auf ihre tief stehende Defensive. Aufgrund dessen kam das Salzburger Offensivlaufwerk trotz 70 Prozent Ballbesitz auch noch nicht so richtig in die Gänge, doch schrittweise versuchten sie sich immer weiter in der Grazer Hälfte festzusetzen. So kam es in der ersten Viertelstunde nur zu zwei harmlosen Chancen von Reinhold Yabo (8. und 12. Minute).

Bis jetzt spielte sich die gesamte Partie ausschließlich in der Grazer Hälfte ab. In Minute 17 gab es dann eine Ecke für Salzburg, bei der Valon Berisha den Ball scharf zur Mitte brachte. Doch Goalie Siebenhandlbeförderte das Leder mit der Faust aus dem Gefahrenbereich. Die erste wirklich gute Möglichkeit für Sturmer gab sich kurz darauf, als Koch zu viel Platz hatte, sein Schuss jedoch über das Tor ging (25.). Dann folgte eine herrliche Aktion von RAUCH-„Rookie of the Match“ Hannes Wolf, der sich gleich gegen drei Grazer durchsetzte und eine wunderschöne Auflage für Andreas Ulmer hinlegte. Siebenhandl kreuzte aber leider in die Schussbahn, als Ulmer den perfekten Abschluss auf dem Fuß hatte (29.). Wenig später setzte sich Ezegegen Andre Ramalho und Duje Caleta-Car durch und ermöglichte Hierländer, der genau richtig stand, den Abstauber zum 1:0. Dies war der Führungstreffer des Tabellenzweiten (37.).

Der Ausgleichstreffer der Salzburger ließ aber nicht lange auf sich warten. Valon Berisha mit dem perfekten Pass auf Frederik Gulbrandsen, der mit Übersicht Munas Dabbur bediente, der nur noch zum 1:1 einzuschieben musste (45.).Kurz nach dieser Aktion ging es auch in die verdiente Pause. Unverändert ging es für beide Teams in die zweite Hälfte. Zur ersten Aktion nach der Pause kam es für Graz durch Zulj, dessen Abschluss nur knapp übers Tor ging (47.). Danach mussste Alexander Walke gekonnt eingreifen, um einen gefährlichen Eckball von Hierländer abzuwehren (53.). Dann folgte der nächste Treffer: Munas Dabbur sah einen Fehler in der Fünferkette von Graz, nützte seine Chance und machte das 2:1 geschickt per Heber im Alleingang (57.).

Nun wurde die Partie immer hitziger und die Töne der Tribünen immer lauter. In Minute 78 wollte es Hierländer wissen und ließ den Ball nur knapp am rechten Pfosten vorbeirollen. Durch die Einwechslung von Edomwonyi präsentierte sich Sturm Graz angriffslustiger als in Halbzeit eins, doch dies hinderte die Salzburger nicht daran, gleich mit dem 3:1 eine Viertelstunde vor Schluss nachzulegen. Yabo spielte sich im Mittelfeld frei, legte einen Steilpass auf Lainer– dessen Querpass Gulbrandsen verwertete (73.). Doch wie aus dem Nichts kam es dann noch zum glücklichen 2:3-Anschlusstreffer der Steirer durch Röcher, dessen Flankenversuch den Weg in die Maschen fand.

Grazer Trainer musste sich Ende der Partie von der Tribüne ansehen

Aufgrund der emotional aufgeladenen Partie und der kontinuierlichen Kritik an Schiedsrichter Lechner wurde Grazer Trainer Vogel nun endgültig auf die Tribüne verbannt. Ebenfalls den Rasen musste Schulz verlassen, der bereits in der ersten Hälfte verwarnt worden war und nun Gulbrandsen niedergegrätscht hatte. Der Sturm-Kapitän sah somit Gelb-Rot (82.). Doch in diesem Schlagerspiel in der Merkur Arena sollte es auch noch ein letztes Mal so richtig klingeln! Gulbrandsen war voll in Fahrt und schenkte den Grazern nach toller Vorlage von Wolf das 4:2 ein (84.)! Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit verpasste Munas Dabbur dann noch gleich zwei Mal seine Chance auf einen Triple-Pack (87./90+2.). Zu guter Letzt sah in diesem geladenen Topspiel auch noch Schrammel seine zweite Gelbe nach einem Foulspiel und musste ebenfalls vorzeitig unter die Dusche. Mit einem 4:2 verabschiedete sich der Tabellenführer somit mit 10 Punkten Tabellenvorsprung und 18 ungeschlagenen Spielen in der Tipico Bundesliga aus Graz!

Quelle: Red Bull Salzburg