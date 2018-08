West Ham United muss im Testspiel gegen den französischen Erstligisten Angers SCO ran. Arnautovic und seine Teamkollegen kommen deshalb ins Goldberg Stadion nach Grödig.

Es wird das letzte Testspiel der Hammers vor Beginn der Premier League sein. Am 12. August geht es für West Ham an der Anfield Road gegen Liverpool. Angers startet am 11. August gegen Nîmes Olympique in die Ligue 1.