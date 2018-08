Der FC Red Bull Salzburg ist seit sieben Bundesliga-Heimspielen gegen den FK Austria Wien ungeschlagen (fünf Siege, zwei Remis). Die Roten Bullen gewannen saisonübergreifend neun Heimspiele in Folge – erstmals in der Tipico Bundesliga seit 2013/14. Die Salzburger sind seit 29 Heimspielen in der Tipico Bundesliga ungeschlagen. Der Klubrekord liegt bei 32 ungeschlagenen Heimspielen in Folge. Allerdings gab es im letzten Duell mit den Wienern – in der 36. Runde der letzten Saison – eine 0:4-Auswärtsniederlage. Der FC Red Bull Salzburg erzielte seit dem Einstieg von Red Bull 995 Tore in der Bundesliga. Andreas Ulmer steht vor seinem 250. Bundesliga-Spiel für die Salzburger. Munas Dabbur absolvierte bislang 49 Spiele in der Tipico Bundesliga. Dabbur erzielte 27 Tore, gegen Austria Wien ist er allerdings noch ohne Treffer.



Einige Salzburger fallen (verletzungsbedingt) aus

Patrick Farkas (Knie), Fredrik Gulbrandsen (Oberschenkel), Kilian Ludewig (Knöchel) und Alexander Walke (Hüfte) sind verletzungsbedingt nicht dabei.

Hee Chan Hwang ist ebenfalls nicht mit dabei, weil er mit dem südkoreanischen Team bei den Asienspielen weilt.

Der Einsatz von Jerome Onguene ist aufgrund einer Rückenverletzung fraglich.



Trainer Marco Rose sagt über das Match gegen Austria Wien: „Austria Wien ist immer ein spannender Gegner. Sie wollen die letzte Saison vergessen machen und haben sich einige Ziele gesetzt. Sie sind ordentlich in die Saison gestartet, haben zuletzt aber einen kleinen Dämpfer erhalten und verloren. Deswegen werden sie gegen uns sicherlich alles reinhauen, um Punkte mitzunehmen. Da gilt es für uns, dagegenzuhalten.“



Zlatko Junuzovic muss heute gegen seinen Ex-Klub ran: „Natürlich ist das für mich ein spezielles Spiel. Ich habe dort 2,5 sehr gute Jahre gehabt und bin froh, dass ich die durchleben durfte. Ich bin dann auch von Austria Wien nach Deutschland gekommen und konnte mir so meinen Traum Bundesliga erfüllen. Ich freue mich also sehr auf dieses Spiel.“