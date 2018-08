Was ist los am Wochenende?

Flachgau

Bierkistenlauf Fuschl

Auf die Plätze, fertig, Prost! Am Samstag um 15:00 Uhr beim Vania-Vereinsheim können vierköpfige Teams ihre Kondition und Trinkfestigkeit unter Beweis stellen. Ziel ist, als erste Gruppe mit einer leeren Bierkiste ins Ziel zu kommen. Allerdings müssen die Teams einige Stationen meistern.

Seefest Mondsee

Das alljährliche Seefest sorgt auch heuer wieder für Unterhaltung und Abkühlung an heißen Sommertagen. Eröffnet wird das Festival von Flo Fin, dem „Justin Bieber aus dem Salzkammergut, am Freitag um 19:30. Besucher erwarten ein Programm auf zwei Bühnen. Und auch am Samstag und Sonntag könnt ihr den Salzburger Sommer an der Mondseer Strandpromenade genießen. Highlights sind die Arschbombenchallenge und das spektakuläre Feuerwerk am Sonntag in der Seebucht.

Salzburg Umgebung

Anifer Kirtag

Die Gemeinde feiert am Freitagabend das 140-jährige Bestehen der Musikkapelle mit einem Sommernachtsfest am Dorfplatz. Live-Musik und eine Theateraufführung werden die Open-Air-Feier begleiten.

Straßwalchner Straßenfest

Am Sonntag geht das Straßenfest Straßwalchen in die vierte Runde. Von 11 bis 20 Uhr wird der Ortskern zur „Bühne“ für ein buntes Programm. Die jüngsten Besucher können sich über Kindertheater, Hüpfburgen und Basteltische freuen.

Pongau

Stadtfest Bischofshofen

Nach einjähriger Pause wird heuer wieder im Ortszentrum von Bischofshofen gefeiert. Ab 19:00 Uhr beginnen die Feierlichkeiten.

Entenrennen Filzmoos

In Filzmoos treten 2000 Badeenten im Rennen gegeneinander an: Welche wird die 1 km lange Strecke in der Meidling als erste überstehen?

Lungau

Waldfest Tamsweg

Zünftiges Z'sammsitzn gibts dieses Wochenende im Lungauer Bezirkshauptort. Höhepunkt ist der traditionelle Samsonumzug am Sonntag um 13:00 Uhr mit anschließendem Wunschkonzert der Bürgermusik im Festzelt.

Salzburg Stadt

Gössl Dirndlflugtag

Auf der Gwandhauswiese findet wieder eines der originellsten Events Salzburgs statt: Beim Dirndlkunstspringen in einen extra angelegten Teich wird der kreativste und technisch anspruchsvollste „Dirndlflug“ gesucht. Los geht´s mit der Einzelwertung ab 13 Uhr, ab ca. 14:30 Uhr startet dann die Gruppenwertung.