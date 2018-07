Das Hallwanger Waldfest ist mittlerweile eines der legendärsten Sommerfeste in Salzburg.

Darum gibt es auch fünf Tage volles Programm am Sportplatz in Hallwang.

Die Programmhighlights:

FREITAG, 27. Juli „Die glorreichen Halunken”

SAMSTAG, 28. Juli „Die jungen Mölltaler”

SONNTAG, 29. Juli „Ortsmusikkapelle” und „Die 3 Wilderer”

FREITAG, 3. August „Rondstoa”

SAMSTAG, 4. August „Bergwelt Schwung“

Ab 18 Uhr biegen sich in Hallwang die Bäume: Bis 20 Uhr gibt’s immer freien Eintritt.

Das Programm gibt es auch online unter waldfest.at

© Waldfest Hallwang