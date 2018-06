Waldbrand durch Blitzschlag

Gegen 18 Uhr ist ein schweres Gewitter über den Wolfgangsee gezogen. In der Nähe der Dorneralm am Schafberg hat der Blitz in einen Baum eingeschlagen. Ein Wanderer hat den Brand bemerkt. Der Fläche die gebrannt hat war zwar nicht groß, aber in einem sehr steilen Gelände. Die Löscharbeiten haben sich daher äußert schwierig gestaltet. Eine 600 Meter lange Schlauchleitung von einer Forststraße musste zum Brand gelegt werden. Erst sechs Stunden danach konnte das immer wieder auflodernde Feuer unter Kontrolle gebracht werden.