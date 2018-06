Vorfall bei Spielplatz in Taxham

Ein bislang unbekannter Mann sprach am 13. Juni 2018, gegen 23 Uhr drei Burschen im Alter von 18 Jahren bei einem Spielplatz in Salzburg-Taxham an. Er fragte die Burschen, nach derzeitigem Ermittlungsstand, nach einer Zigarette. Kurz darauf schlug er nach Angaben der Burschen vermutlich mit einem Hammer gegen ihre Köpfe. Die drei - zwei Salzburger, ein Oberösterreicher - ließen sich im Landeskrankenhaus Salzburg behandeln.

Nach Einvernahme und Sachverhaltsklärung ergeht folgende Beschreibung und Fahndung nach dem unbekannten Mann:





Österreicher, zirka 40 Jahre alt, 180 cm groß; bekleidet mit schwarzem Kapuzenpullover; eher dicke Statur, kurze Haare (oder Glatze); Raucher;

Etwaige Hinweise an das Kriminalreferat Salzburg,Tel. 059133553333, oder jede andere Dienststelle!