Video zeigt Rettung der Buben

Bei der Rettungsaktion für die in einer thailändischen Höhle eingeschlossene Fußballmannschaft haben die ersten Buben die Höhle verlassen. Weitere Buben seien kurz hinter ihnen auf dem Weg zum Ausgang in einem Basislager, sagte ein Sprecher des thailändischen Verteidigungsministeriums am Sonntag.



Damit sei der schwierigste Teil des Weges für sie geschafft. Den Rest der Strecke bis zum Höhlenausgang könnten die Buben rasch zu Fuß hinter sich bringen, erklärte ein Sprecher des thailändischen Verteidigungsministeriums am Sonntag.

Ein Video auf Twitter zeigt, wie Krankenwagen das Basislager kurz nach der Meldung der Rettung verlassen haben. Mittlerweile kamen die Rettungswagen auch schon im Spital an, wo die Buben nun untersucht werden.