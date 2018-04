Vettel holt sich 3. Pole in Folge

Der Deutsche Sebastian Vettel hat am Samstag in Baku die Pole Position für den Formel-1-Grand Prix von Aserbaidschan erobert. Für den Ferrari-Star und WM-Leader ist es im vierten Saison-WM-Lauf die dritte Pole en suite bzw. seine gesamt 53. Er distanzierte den britischen Weltmeister Lewis Hamilton um knapp zwei Zehntelsekunden, dessen finnischer Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas wurde Dritter.



Vettels Teamkollege Kimi Räikkönen war in seiner letzten Qualifying-Runde nach zwei von drei Sektoren um rund zwei Zehntel Sekunden schneller als Vettel unterwegs gewesen, kam nach einem Fahrfehler aber schließlich nur auf Platz sechs. Vor ihm stehen die Red Bulls des Australiers Daniel Ricciardo und des Niederländers Max Verstappen.