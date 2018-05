Todesursache geklärt: So starb Avicii

Am 20. April ist der Star-DJ Avicii im Oman tot aufgefunden worden. Der schwedische DJ und Produzent Avicii ("Wake Me Up") ist im Alter von 28 Jahren gestorben. Tim Bergling, wie er mit bürgerlichem Namen hieß, machte in einem Luxushotel der Hauptstadt des Oman, Maskat Urlaub. Um die Todesursache von Avicii gab es lange Zeit ein Rätselraten.

Nun heißt es, unter Berufung der Familie nahm sich Avicii im Oman mit einer Glasscheibe das Leben. Offenbar hat er eine Weinflasche zerschlagen und sich mit den Scherben tödlich verletzt.

Die Polizei machte zwei Autopsien um sicher zu gehen. Sie wussten um die Todesursache bescheid. Allerdings bat die Familie mit der Erkenntnis nicht an die Öffentlichkeit zu gehen.

Familie hatte Selbstmord bereits angedeutet

In einem offenen Brief deutete die Familie des schwedischen Star DJs bereits einen möglichen Grund für den plötzlichen Tod des Künstlers an: "Er kämpfte mit Gedanken über den Sinn, das Leben, das Glück", schrieb die Familie. "Tim war nicht geschaffen für die Business-Maschinerie, in der er sich wiederfand. Er war ein sensibler Typ, der seine Fans liebte, aber das Rampenlicht scheute." Nach dem Ende seiner Tourneen habe er eine Balance im Leben finden wollen, "um glücklich zu sein und das zu tun, was er am meisten liebte: Musik", so die Familie in ihrer Aussendung.