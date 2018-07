So urlauben die Politiker und Promis

Auszeit

Gerade jetzt sind etwa 10 % der Österreicher auf Urlaub. Politiker sind in der Zeit des „Sommerlochs“ keine Ausnahme. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird zu Hause im Kaunertal wandern gehen. VP-Kanzler Sebastian Kurz war bereits in den USA, fährt im ­August aber noch nach Kroatien und will ein paar Tage in Österreich wandern.

© APA/ERWIN SCHERIAU

Sein FP-Vize Heinz-Christian Strache ist jetzt gerade mit seiner Familie auf Ibiza. Ungewöhnlich: FP-Verteidigungsminister Mario Kunasek verbringt seine Flitterwochen in Kroatien im Wohnwagen.

© privat

High-Society

Die Society-Größen gehen es etwas protziger an. Victoria Swarovski schickt Urlaubsgrüße aus Marbella.

© Instagram

Ballerina Karina Sarkissova posiert am Strand von Tel Aviv in Israel und Starfotograf Manfred Baumann verbringt seinen Urlaub in San Francisco.

© Instagram



Praktisch: Schauspielerin Larissa Marolt urlaubt im ­elterlichen Nobelhotel am Klopeiner See.

© RTL