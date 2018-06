Privater Sieg. Die Frage, wann er nach fast zehn Jahren Beziehung Freundin Laura Moisl (28) heiraten wolle, beantwortete Marcel Hirscher (29) stets mit einem Schmäh. „Natürlich wollen wir heiraten“, erklärte indes Laura noch vor knapp einem Jahr im Interview mit dem Seitenblicke-Magazin.



Dann ging es heuer Schlag auf Schlag – oder in Hirschers Fall wohl eher: Schwung auf Schwung. Zuerst verkündete der Doppel-Olympiasieger von Pjöngjang die Schwangerschaft von Laura auf Instagram – und nun wurde bekannt: Das Traumpaar des Skisports hat heimlich geheiratet!

Hochzeit mit Mama, Papa und Bruder im kleinen Kreis

Bestätigung. Laut ÖSTERREICH-Informationen war die Trauung – nur im engsten Familienkreis – vor einer Woche auf Ibiza. Trauzeuge könnte sein Bruder Leon gewesen sein, Papa Ferdinand und Mama Sylvia waren natürlich auch dabei. Das Paar blieb eine Woche auf der Insel.



Mittlerweile sei Hirscher wieder zu Hause und genieße den Sommer und die ersten Wochen als Ehemann – trainiert wird offiziell noch nicht. Indes zeigt Laura stolz ihren Sieben-Monats-Bauch auf Instagram. Außer der Bestätigung – „Ja, es stimmt. Wir haben geheiratet!“ – ist Hirscher sonst nichts zur Hochzeit zu entlocken. Lediglich: Schon seit Jänner sei die Trauung heimlich geplant worden – selbst ÖSV-Boss Peter Schröcksnadel erfuhr erst durch ÖSTERREICH von der Hochzeit.



Am 4. Juli stellt Hirscher sich in Fuschl am See erstmals wieder der Presse. Ob er nach Hochzeit und Baby seine Karriere beendet? Insider rechnen nicht damit.