Salzburgs Arbeitslosigkeit sinkt weiter

Ein Plus bei den unselbständig Beschäftigten und parallel dazu ein Rückgang der Zahl der Arbeitslosen ergibt für die ersten beiden Monate des Jahres in Salzburg eine Arbeitslosenrate von 5,5 Prozent. Besonders erfreulich ist der Rückgang der Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen um 14,1 Prozent im Jahresvergleich auf 4,9 Prozent. "Das Land Salzburg weist auch in den ersten beiden Monaten 2018 eine deutlich geringere Arbeitslosenrate als im Österreich-Durchschnitt (9 Prozent) auf und bildet mit den westlichen Bundesländern Tirol und Vorarlberg das Führungstrio. Das gilt auch für die nach Alter ermittelten Quoten für Jugendliche und Senioren", sagt Landeshauptmann Wilfried Haslauer.

Die neueste Ausgabe des Berichtes der Landesstatistik über den Salzburger Arbeitsmarkt der ersten beiden Monate des Jahres 2018 schafft einen ersten Eindruck über die Situation am Arbeitsmarkt für den Beginn des heurigen Jahres. "Die guten konjunkturellen Rahmenbedingungen und das anhaltend hohe Wachstum haben maßgeblich zu dieser erfreulichen Entwicklung beigetragen. Es zeigt die große Bedeutung eines funktionierenden Umfeldes für eine positive Arbeitsmarktentwicklung. Daher werden wir auch weiterhin alles dafür tun, um den Wirtschaftsstandort Salzburg zu stärken und die entsprechenden Rahmenbedingungen dafür zu schaffen", so Landeshauptmann Wilfried Haslauer.

Beschäftigungsplus für 2018 und 2019 erwartet

Für das Jahr 2018 erwarten die Wirtschaftsforschungsinstitute WIFO und IHS bei einem Anstieg der Zahl der unselbständig Beschäftigten und einem Rückgang der Zahl der Arbeitslosen für Österreich eine Arbeitslosenrate von 7,7 bis 7,8 Prozent. Auch im Jahr 2019 dürfte sich die positive Entwicklung fortsetzten, wobei die derzeitigen Prognosen der beiden Wirtschaftsforschungsinstitute dann nur mehr von einer leicht sinkenden Arbeitslosigkeit ausgehen. Für Salzburg wird für 2018 eine ähnliche Entwicklung wie für das gesamte Bundesgebiet erwartet. Konkret dürfte bei einem leichten Beschäftigungswachstum die Arbeitslosenrate auf 5,0 Prozent sinken.

Quelle: Land Salzburg