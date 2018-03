Salzburger Zwerge auf „Kur“

Seit Mitte November befinden sich die 15 Zwerge des Salzburger Zwergerlgartens auf „Kur“ in Hallein. Die barocken Skulpturen aus Untersberger Marmor wurden einer gründlichen Behandlung unterzogen. Steinmetzmeister und Restaurator Erich Reichl und sein Team reinigten die Zwerge und ergänzten vorhandene Fehlstellen.

Reinigung und Restaurierung:

Die Reinigungsmaßnahmen wurden individuell auf die verunreinigten Bereiche der Zwerge abgestimmt. Im Vordergrund stand das harmonische Gesamtbild. Dabei sollte der Stein maximal geschont und die Restpatina erhalten werden. Mikrodampfstrahl, zurückhaltendes Partikelstrahlen und Kompressen kamen zum Einsatz. Dabei wurde der oberflächliche Biofilm abgetötet, ohne oder nur mit geringer Tiefenwirkung. Ein schonendes Verfahren, bei dem jedoch stellenweise dunkle Flecken bleiben, die vor allem im nassen Zustand auffallen.

Aktueller Stand der Arbeiten im Zwergerlgarten



Die Fundamentierungsarbeiten im Zwergerlgarten werden voraussichtlich – wetterabhängig - nächste Woche beendet. Im Anschluss starten die Mitarbeiter*innen der Stadtgärten mit den erforderlichen landschaftsbaulichen Arbeiten.

Großes Eröffnungsfest



Am Freitag, 27. April 2018, wird der neue „Zwergerlgarten“ mit einem großen „Zwergerlfest“ eröffnet.

Historischer Hintergrund



Ende des 17. Jahrhunderts entstand unter Erzbischof Johann Ernst Graf Thun der Zwergerlgarten im Park von Schloss Mirabell. Die ersten Zwerge wurden vermutlich 1691/92 gefertigt, wahrscheinlich von einem Künstlerkollektiv unter Leitung von Ottavio Mosto und Bernhard Michael Mandl. Der Garten – im Bereich des heutigen Zauberflötenspielplatzes – war 1695 weitgehend fertig. Er ist nach heutiger Kenntnis der älteste Zwergengarten Europas. Der Zwergerlgarten umfasste ursprünglich 28 Zwerge. In der Zeit der Aufklärung kamen die Zwerge – Marmorfiguren „missgestalteter“ Menschen - immer mehr in Verruf. Die Anlage wurde nicht mehr ordentlich gepflegt und begann zu verwildern. Anfang des 19. Jahrhunderts entschied man sich, die Figuren zu versteigern. Die Zwerge gerieten in Vergessenheit. 1919 fasste der Salzburger Gemeinderat den Beschluss, den einzigartigen Garten wieder zu errichten. Der Verschönerungsverein – heutige Stadtverein – hat sich besonders für die „Rückkehr“ der Zwerge eingesetzt. Heute befinden sich 17 Zwerge im Besitz der Stadt Salzburg.

Quelle: Stadt Salzburg