Salzburg wird zum Nabel der Welt

Wie jedes Jahr eröffnet der Bundespräsident die Salzburger Festspiele offiziell in der Felsenreitschule. Alexander Van der Bellen wird um 11:00 Uhr eine Rede halten. Er kommt in Begleitung des portugiesischen Präsidenten Marcelo Rebelo de Sousa. Gegen 10:30 Uhr werden die beiden von Landeshauptmann Wilfried Haslauer am Residenzplatz begrüßt und mit militärischen Ehren in Empfang genommen.

Bilaterale Beziehungen sollen gestärkt werden

Am Nachmittag treffen sich die beiden Staatsoberhäupter dann zu einem Vier-Augen-Gespräch. Um 15:20 Uhr werden Van der Bellen und de Sousa die Journalisten im Rahmen einer Pressekonferenz im Kaisersaal der Residenz über die Ergebnisse informieren.

Theresa May kommt auf Einladung vom Bundeskanzler

Auch Bundeskanzler Sebastian Kurz lässt sich die Festspiele natürlich nicht entgehen. Er trifft sich mit den Premierministern aus Estland und Tschechien im Hotel Sacher zum Arbeitsgespräch.

Zuvor, gegen 14 Uhr, steht aber noch ein gemeinsames Mittagessen an, bei dem auch die britische Premierministerin Theresa May dabei sein wird.

Brexit wird Thema zwischen Kurz und May

Am späten Nachmittag wird Kanzler Kurz mit May dann ein Gespräch im Hotel Sacher führen, das sich vor allem um den Brexit drehen wird. Bevor das Meeting losgeht, gibt’s gegen 16.45 Uhr im Wintergarten ein kurzes Pressestatement – Fragen von Journalisten sind aber nicht gestattet.

Zauberflöte als krönender Abschluss

Um 19 Uhr sehen sich die Premierminister, der Bundeskanzler und der Bundespräsident noch die Premiere der Mozart-Oper Zauberflöte im großen Festspielhaus an..