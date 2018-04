Salzburg trifft auf Marseille

Salzburg spielt zunächst am 26. April im Stade Velodrome von Marseille, das Rückspiel steigt am 3. Mai in Salzburg. Arsenal und Atletico Madrid spielen den zweiten Teilnehmer für das Finale am 16. Mai in Lyon aus.

Die Rose-Schützlinge haben in dieser Saison schon in der Gruppenphase gegen Marseille gespielt. Einem 1:0-Heimsieg durch ein Tor von Munas Dabbur (73.) folgte auswärts ein 0:0.

Marseille wurde bereits besiegt

Nachdem den Bullen die zwei großen Kaliber Atletico und Arsenal erspart geblieben sind, kann man durchaus von einem glücklichen Los sprechen. Zumal der österreichische Meister die Südfranzosen bereits in der Gruppenphase besiegen konnte.

Doch Marseille hat sich seit damals deutlich gesteigert. Der Schwesterklub von Salzburg, RB Leipzig, wurde beim gestrigen 5:2 (Hinspiel: 1:0-Sieg für Leipzig) von der Offensivpower von Payet & Co förmlich überrannt. Neben Dimiti Payet stehen mit Florian Thauvin, Luiz Gustavo und Steve Mandanda weitere bekannte Spieler in den Reihen des ersten Champions-League-Siegers (1993).