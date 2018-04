Rössler zieht die Reißleine

Jetzt ist es fix. Nach dem Wahldebakel bei der Landtagswahl wird Grünen Chefin Astrid Rössler zurücktreten. Die Grünen sind ja von rund 20 auf 9,3 Prozent abgestürzt. Auch der Parteivorstand hat die Landeshauptmann-Stellvertreterin gestern Abend nicht umstimmen können.

Der Wahlkampf der Grünen war ganz auf sie als Spitzenkandidaten ausgerichtet. Unbestritten hat Rössler in ihren fünf Jahren als Landeshauptmannstellvertreterin einiges bewegt.

Gleichzeitig wurde Rössler gebeten, bis zur Wahl eines Nachfolgers die Geschäfte noch zu führen. Die Übergabe soll aber noch vor dem Sommer erfolgen. Rössler wird auch noch das erste Sondierungsgespräch mit Landeshauptmann Wilfried Haslauer führen.

Haslauer beginnt Sondierungsgespräche

Wahlsieger Landeshauptmann Wilfried Haslauer hat indes bereits gestern an der neuen Regierung gebastelt. Haslauer hat bei der Sitzung des Parteipräsidiums freie Hand für die kommenden Regierungsverhandlungen bekommen. Schon heute Vormittag wird Haslauer Sondierungsgespräche mit der SPÖ, am Nachmittag mit der FPÖ führen. Am Donnerstag folgen Gespräche mit den Grünen und den Neos.

Steidl sitzt weiter fest im SPÖ-Sattel

Ende Mai Anfang Juni soll die Regierung bereits stehen. Beim zweiten Wahlverlierer der SPÖ sind personelle Konsequenzen ausgeblieben. Parteichef Walter Steidl wird im Amt bleiben.

Im Fall einer Koalition mit der ÖVP will Steidl auch in die Regierung gehen. Getagt hat gestern auch das Landesteam der NEOS. Der Partei von Sepp Schelhorn ist ja mit knapp 7,3 Prozent der Einzug in den Landtag gelungen. Personelle Weichenstellungen sind nicht diskutiert worden.