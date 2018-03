Red Bulls starten mit Heimsieg in Serie

Der EC Red Bull Salzburg gewann das erste Playoff-Halbfinalspiel der Erste Bank Eishockey Liga in der mit 3.400 Zuschauern ausverkauften Salzburger Eisarena gegen den EHC LIWEST Black Wings Linz mit 3:2 und übernahm damit auch die Führung in der Best-of-Seven-Serie. In einem insgesamt ausgeglichenen Spiel entschieden die Red Bulls die Partie mit dem dritten Treffer im Schlussdrittel und brachten den Sieg mit aufopferungsvollem Kampf in der höchst spannenden Schlussphase über die Zeit.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts drehten die Salzburger auf und erzielten nach dem Gegentreffer im ersten Drittel prompt den Ausgleich. Ryan Duncan traf in der 23. Minute im Powerplay zum 1:1, als er sich auf der rechten Seite durchgetankt hat und dann die Scheibe unter die Querstange hob. Drei Minuten später aber wurde Patrick Spannring am linken Pfosten freigespielt und netzte zur neuerlich Führung der Gäste ein. Das brachte die Linzer auch wieder ins Spiel zurück, es ging mit einem offenen Schlagabtausch weiter, in dem sich beide Teams gute Chancen erarbeiteten. In der 34. Minute legte Raphael Herburger auf er rechten Seite für Martin Stajnoch auf und der Verteidiger hämmerte die Scheibe aus Halbdistanz zum 2:2-Ausgleich ins rechte Kreuzeck. Das entscheidende Tor besorgte letztlich Harris zu Beginn des letzten Drittels.

Hitzige Schlussphase

Großalarm gab es in der Schlussphase beim zweiten Unterzahlspiel, als die Gäste zu sechst ohne Keeper drückten. Aber Bernhard Starkbaum sowie seine Vorderleute, die sich jetzt in jeden Schuss warfen, hielten das 3:2 fest und feierten nach einer unglaublich kämpferischen Leistung in der Schlussphase vor einem tollen Publikum in der ausverkauften Salzburger Eisarena den ersten Halbfinalsieg.

Salzburgs Coach Greg Poss analysierte: “Am Ende haben sich ein paar Fehler eingeschlichen und wir mussten zweimal in Unterzahl spielen. Das aber haben die Jungs super gemacht, sich in die Schüsse geworfen und mit Bernhard Starkbaum heute wieder einen starken Rückhalt gehabt.“

Quelle: EC Red Bull Salzburg