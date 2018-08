Der russische Staatspräsident Wladimir Putin plant kurzfristig einen Österreich-Besuch. Am Samstag (18. August) will er der Hochzeit von Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) mit dem Unternehmer Wolfgang Meilinger in der Steiermark beiwohnen, wie Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Mittwoch mitteilte. Dazu hat sich auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) angesagt.

Massive Sicherheitsvorkehrungen

Die Sicherheitsvorkehrungen vor Ort werden massiv sein, selbst die Cobra ist alarmiert. Für den Besuch bedarf es riesiger Maßnahmen, um den russischen Präsidenten zu schützen. "Dazu gehören natürlich Scharfschützen in den Weinbergen und eine Eskorte vom Flughafen Graz-Thalerhof", sagt ein Sicherheitsexperte in einem Medienbericht.

Ob Putin als Privatgast einfliegt, wird erst noch entschieden. Zuvor war schon in Medien über einen Putin-Besuch spekuliert worden. Danach - am Samstagabend - trifft Putin auf Schloss Meseberg in Brandenburg die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Gesprächen über den Syrien-Krieg, den Ukraine-Konflikt und Energie-Fragen.

Das Staatsoberhaupt legt jedenfalls einen Abstecher zur Kneissl-Hochzeit ein.

Kneissl heiratet steirischen Unternehmer

Kneissl (53) wird am 18. August ihren Lebensgefährten, den steirischen Unternehmer Wolfgang Meilinger (54) heiraten. Zunächst hatte es geheißen, das Paar gibt sich im Schloss Gamlitz das Ja-Wort. Nach Berichten, dass Kneissls und Meilingers Hochzeit in Gamlitz mit jener eines anderen Paares kollidieren würde, ließ die Ministerin wissen, dass man den Hochzeitsort verlegen werde - wohin genau, ließ sie offen, allerdings bleibe man in den südsteirischen Weinbergen.