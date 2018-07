Plastikhufe für Salzburger Fiakerpferde?

Laut der Stadt Wien entstehen im ersten Bezirk durch die Fiaker jährlich Schäden in der Höhe von rund 700.000 Euro. In den nächsten Tagen werden die Erfahrungen der Fiaker und Tierärzte mit Kunststoffbeschlägen auf der Veterinärmedizinischen Universität ausgewertet.

Alternative Hufbeschläge auch Thema in Salzburg

In Salzburg hat man in den letzten Jahren schon ungefähr zehn Alternativen zum klassischen Hufeisen getestet. Auch in Salzburg wurden seit der Erneuerung der Bodenplatten am Residenzplatz Befürchtungen laut, dass diese bald durch die Hufe der Pferde wieder zerstört werden. Franz Winter, Sprecher der Salzburger Fiaker, kann sich das nicht vorstellen: "Eine Platte hat um die 260 Kilogramm, die sind 20 Zentimeter dick. Das bei diesen Platten irgendetwas bricht oder kaputt geht, kann ich mir schwer vorstellen."

Bis jetzt noch keine passenden Beschläge

Bis jetzt gibt es aber auch noch keine geeignete Alternative zum klassischen Eisenbeschlag. Denn ein Gummi-, Kunststoff-, oder Plastikbeschlag hält bei den Pferden nur fünf bis acht Tage. Den Hufbeschlag so oft zu wechseln, schade der Gesundheit der Pferde, denn dadurch werde die Hufwand kaputt, so Winter. Außerdem haben die Pferde bei Nässe oder im Winter keinen Halt mehr auf dem Boden, wenn man ihnen zum Beispiel Hufschuhe aus Plastik überzieht. Und auch der Kostenfaktor spielt eine große Rolle. Wenn der Beschlag alle paar Tage gewechselt wird, müssen einerseits immer neue Produkte gekauft und der Hufschmied bezahlt werden. Wenn sich jedoch eine passende Alternative fände, die gleich lange hält, wie herkömmliche Hufeisen, wäre man auch bereit, etwas tiefer in die Tasche zu greifen, sagt Winter. Denn wichtig sei, dass es den Pferden gut gehe und sie beim Gehen keine Schmerzen oder Probleme haben. Grundsätzlich sind Salzburgs Fiaker also offen für Neues.

Bis August liegen die Ergebnisse aus Wien vor. Dann wird das Bauressort zu einem "Fiaker-Gipfel" laden.