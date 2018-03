Österreicher unter den Top-Favoriten

Reichelt schon im Training ganz vorn dabei

Dieses Wochenende könnte Hannes Reichelt für ÖSV-Erfolgserlebnisse sorgen. Seine Performance im Training war auf jeden Fall vielversprechend. In der ersten Trainingseinheit gelang dem Radstädter sogar die Bestzeit, in der zweiten war er dann Vierter. Es scheint so, als käme ihm die ungewöhnliche Pistenpräparierung entgegen, denn diesmal ist die Strecke eisiger und mit Wellen gespickt. Somit greift Reichelt nach dem ersten Saisonsieg in der Abfahrt.

Aber auch Otmar Striedinger, Christopher Neumayer und Matthias Mayer haben es im Training ebenfalls in die Top-Ten geschafft.

Besonders interessant wird ebenfalls der Kampf um den Abfahrtsweltcup. Derzeit führt Beat Feuz 40 Punkte vor Aksel Lund Svindal.

Kann Schild da anknüpfen, wo sie aufgehört hat?

Während die Herren auf den Olympiastrecken von 1994 ihr Bestes geben, steht heute für die Damen der Slalom im deutschen Ofterschwang an. Für Bernadette Schild ist es das erste Rennen seit dem denkwürdigen Olympia-Slalom. Wenn Schild ihre Form behalten konnte, zählt sie heute auf jeden Fall zu den großen Favoritinnen. Der Kampf um die kleine Kristallkugel gestaltet sich bei den Damen aber weniger spannend, denn Mikaela Shiffrin reicht schon ein zehnter Platz, um den Slalom-Weltcup zum fünften Mal zu gewinnen.