Noroviren im Seniorenwohnheim Hellbrunn

Sie leiden an Durchfall und Erbrechen. Gezielte Hygienemaßnahmen sind in Kraft. Zur Vorsicht werden vier Wahllokale (Sprengel 1403 bis 1406) in die nahe Naturwissenschaftliche Fakultät der Uni Salzburg verlegt.



Essen im Zimmer



Seit dem Auftreten der ersten Verdachtsfälle letzte Woche wurde der Speisesaal des Seniorenwohnhauses Hellbrunn vorsorglich gesperrt und sämtliche Maßnahmen des Hygieneplans für städtische Seniorenwohnhäuser umgesetzt. Dazu zählen: Meldung ans Gesundheitsamt, Einsatz spezieller Mittel für Hände- und Flächendesinfektion und Aushänge zur Information von Bewohner*innen und Besucher*innen. Um die Gefahr weiterer Ansteckungen zu reduzieren, finden aktuell keine Veranstaltungen mit größeren Menschengruppen statt. Gegessen wird vorübergehend in den Zimmern.



Vorsorglicher Schutz von Wähler*innen



Zum vorsorglichen Schutz der Wählerinnen und Wähler sowie der Wahlkommissionen bei der Landtagswahl am kommenden Sonntag, 22. April 2018, wurden die Sprengelwahllokale 1403 bis 1406 in die Hörsäle 421 bis 424 der NAWI, Hellbrunner Straße 34, verlegt. Die Wahlberechtigten dieser Sprengel werden vom Einwohner- und Standesamt brieflich über die Änderung informiert und mit Plakaten darauf aufmerksam gemacht.



Bis dato keine Impfung



Gegen die Noroviren-Infektion gibt es bis dato keine Impfung. Eine Übertragung erfolgt ausschließlich über Tröpfchen- bzw. Schmierinfektion (Ausscheidungen, Erbrochenes) – nicht aber über die Luft. Vor allem bei wechselhaftem Wetter mit größeren Temperaturschwankungen steigt die Möglichkeit, dass sich Noroviren an Orten verbreiten, wo viele Menschen zusammenkommen.