Neue Wäsch für ÖFB-Kicker

Das Trikot kommt in cleanem Weiß daher. Als klassisches Detail ziert der bekannte Österreich-Adler die Spielerbrust. Ebenfalls auf der Brust findet sich das PUMA Cat-Logo, das auch auf den Ärmeln zu finden ist.

Technologisch geht das Nationalteam wie schon mit dem Heimtrikot neue Wege. Es wird aus PUMAs innovativem evoKNIT-Material gefertigt. Das neue Material bietet ein verbessertes Feuchtigkeitsmanagement mit adaptivem Kühlsystem und ermöglicht so eine optimale Körpertemperatur. Das ebenfalls verwendete dryCELL-Material leitet Feuchtigkeit von der Haut und sorgt so für ein angenehmes Körpergefühl. Durch die Kombination mit dem nahtlosen evoKNIT-Aufbau des Trikots fühlt es sich an wie eine zweite Haut und ermöglicht so optimale Bewegungsfreiheit.

Das Replica-Trikot ist ab heute erhältlich!

Quelle: ÖFB