Michael Mittermeier in der Salzburgarena

LUCKY PUNCH, der [ˈlʌki: pʌnʧ] = englisch für glücklicher, alles entscheidender Treffer des hoffnungslos unterlegenen Kämpfers

Todes-­‐Wuchtl, die [todəs: ˈvʊxtl] = österreichisch für lustigste Pointe auf der nach oben offenen Bist-­‐Du-­‐Deppat-­‐Skala

Es geht in die beinharte Vorbereitung für den Comedykampf des Jahrhunderts! In der rechten Ecke als Herausforderer: der Komiker. In der linken Ecke der Favorit: die Absurdität des Alltags und ihre großen Brüder. Michael Mittermeier, der bayrische Karate Kid der Stand Up Comedy fightet wie man ihn kennt und liebt: Schweben wie Bruce Lee und stechen wie Biene Maja. Aber vor dem Showdown kommt das Kräftemessen und entsprechend wird in dieser Sparringsrunde kühn ausprobiert und die Taktik geschärft. Ein Mann, ein Mikro, keine Regeln.

Ring frei für klassische Stand Up Comedy. Mit Anzug und Style. Ehrlich, hart und ohne Mundschutz. Ein furioses K.O. in 90 Minuten.