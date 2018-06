Masters of Dirt - Total Freestyle Tour

In einem komplett neuen Showformat trifft Extremsport auf großes Entertainment. Hier brennen nicht nur die Reifen, sondern auch die Luft! Mach Dich gefasst auf ein Spektakel der Extraklasse.



Die weltbesten Freestyle-Athleten, die heißen Fuelgirls aus England, DJ Mosaken und eine Reihe von Secrete Acts, die noch nicht bekannt gegeben werden, werden beim Publikum für einen Adrenalinschub nach dem anderen sorgen.

MASTERS OF DIRT ist für Groß und Klein jedes Jahr ein Highlight und begeistert nicht nur motorsportbegeistertes Publikum.



Sei dabei, wenn Masters of Dirt Geschichte schreibt und sichere dir jetzt die besten Plätze!

Mehr Infos findest du unter www.salzburgarena.at