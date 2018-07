Von Katalonien bis nach Bergheim und anschließend hin zum Haus der Natur: Das ist die Strecke, die das Mammut, das ab Herbst im Haus der Natur zu sehen sein wird, zurückgelegt hat.

Ab 00:00 Uhr in der Nacht von gestern auf heute war die Straße am Franz Josef Kai ab dem Roten Kreuz Parkplatz bis hin zum Torbogen gesperrt. Man musste die Stromzufuhr der O-Busleitungen unterbrechen, um diese absenken zu können, damit der Kran, der das Mammut in den Innenhof des 3. Stockwerks gehoben hat, genügend bewegungsfreiheit hatte.

Wielange das ganze Unterfangen gedauert hat, das schildert uns der Direktor vom haus der Natur, Norbert Winding:

"Erst war Vorbereitungszeit von 22:00 bis Mitternacht. Dann wurde der Kran aufgestellt und jetzt haben bis fünf nach halb 3 - also gute 2 Stunden hat die Aktion gedauert."

Wir haben die Bilder!

Diashow Mammutprojekt beim Haus der Natur © Antenne Salzburg © Antenne Salzburg © Antenne Salzburg © Antenne Salzburg © Antenne Salzburg © Antenne Salzburg © Antenne Salzburg © Antenne Salzburg © Antenne Salzburg © Antenne Salzburg 1 / 10