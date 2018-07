Live im Park in der Stadt Salzburg

Gemeinsamkeiten stärken, Vorurteile ausräumen und den öffentlichen Raum für alle Menschen und Generationen attraktiv zu machen – das sind die Hauptziele für Live im Park 2018.

Ab dem 25. Juli geht’s dann in Salzburg richtig rund:

25.07. – 29.07.2018 Alternative Rock (Volksgarten)

01.08. – 05.08.2018 Girls´ Week (Volksgarten)

08.08. – 12.08.2018 Funk (Volksgarten)

17.08. – 12.08.2018 Skate/Surf (Baron Schwarz Park)

24.08. – 26.08.2018 Balkan (Lehener Park)

31.08. – 02.09.2018 Collection of Cultures (Kurgarten Mirabell)

Am Samstag vor Schulbeginn dann das große Abschluss-Event am Salzachsee in Liefering.



Sommerkino

Auch heuer ist wieder das beliebte Sommerkino mit dabei. Heuer gibt es wieder zwei Standorte für das Kino unter den Sternen:

18.07.2018 Volksgarten

25.07.2018 Volksgarten

01.08.2018 Volksgarten

08.08.2018 Volksgarten

22.08.2018 Stadtwerk

29.08.2018 Stadtwerk

Alle weiteren Infos gibt’s unter www.liveimpark.at