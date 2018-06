Lionel Messi im Fadenkreuz!

Mittels Plakaten ruft der IS seine Anhänger zu Anschlägen auf. "Wölfe des Kalifats, seid bereit! Denn die Jagdsaison beginnt bald", schreibt die Terror-Organisation dabei auf einem Plakat, das Kämpfer in einem WM-Stadion zeigt. Im Fadenkreuz dürfte Lionel Messi stehen, denn das Plakat zeigt auch den Argentinischen Superstar wie er in einem orangefarbenen Sträflingsanzug, auf dem Rasen kniet und auf seine Hinrichtung wartet.

Ein anderes zeigt einen Kämpfer, der Video-Monitore mit Weltcup-Veranstaltungsorten beobachtet. "Die Ziele der Wölfe", steht auf dem Bildschirm. "Feinde Allahs, wartet auf das, was kommt", steht darunter geschrieben. Das dritte Plakat zeigt einen Mann mit einer Bombe unter dem Arm in Stadion.