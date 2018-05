Landet Pamela heute in Salzburg?

Beim Hinspiel im Stade Vélodrome war sie der Top-Star unter den 63.000 Fans. Die Rede ist von Baywatch-Nixe Pamela Anderson. Die Blondine saß in der VIP-Box, diente als Glücksbringer für Marseille. Die 50-Jährige ist mit Verteidiger Adil Rami liiert, zog für den um 18 Jahre Jüngeren sogar von Malibu nach Frankreich um. Seit einem Jahr ist sie stets an der Seite des Teamkickers - auch heute in Salzburg? Das bleibt bis zuletzt geheim. Hoffnung macht, dass Pam bekennender Österreich-Fan ist.