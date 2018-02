Kinderfestspiele in Zell am See

Seit 2016 sind die Kinderfestspiele auch in Zell am See präsent. Diese Familienkonzerte dauern je 60 Minuten und sind für Kinder zwischen 3 und 10 Jahren geeignet. Jedes Konzert erzählt eine Geschichte, die von Schauspielern dargestellt wird. Bei Opern wirken zusätzlich Sänger mit, bei Ballett-Produktionen Tänzer. Alle Werke werden in Originalbesetzung gespielt, daher ist in jedem Konzert ein komplettes Symphonieorchester auf der Bühne zu erleben.

Von 14. bis 15. Juni 2018 werden Orchesterkonzerte für Schulklassen und Kindergartengruppen im Alter von 3-12 Jahren angeboten.