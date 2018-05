Jetzt herrscht Gewissheit!

In Pfarrwerfen und Werfen-Tenneck hat ein Wolf Schafherden angegriffen und einige Tiere getötet. Das teilte das Institut für Wildtierkunde und Ökologie an der Veterinärmedizinischen Universität in Wien heute dem Land Salzburg mit, nachdem der letzte Arbeitsschritt des Analyseverfahrens wiederholt wurde.

Gestaffelte Untersuchungsphasen



Diese Erkenntnis hat heute in Salzburg überrascht, nachdem gestern die ersten Analysen kein Ergebnis lieferten.

„Eine DNA-Analyse durchläuft vier Arbeitsschritte. Der letzte davon wurde gestern und heute Nacht noch einmal wiederholt und lieferte den Nachweis. Diese Vorgehensweise wählen wir, wenn der Verdacht eines Wolfsrisses nahe liegt, aber die erste Auswertung ohne Ergebnis verläuft“, erklärt Georg Rauer, Wolfsbeauftragter für Österreich.

Die nun bestätigten Vorfälle ereigneten sich am 29. April in Pfarrwerfen (ein toter Widder und ein verletztes Schaf) beziehungsweise am 1. Mai in Werfen-Tenneck, wo vier Lämmer gerissen und zwei Widder verletzt wurden.

Quelle: Land Salzburg