Hoch die Hände, Wochenende!

Start der Badesaison

Die Saison ist eröffnet! Nachdem das AYA-Bad am vergangenen Wochenende die heurige Badesaison eingeläutet hat, ziehen morgen sämtliche Mitstreiter nach. Um 9:00 Uhr fällt der Startschuss fürs „Lepi“ und für das Volksgartenbad. Auch Fuschlsee-Fans kommen morgen auf ihre Kosten: Um 10:00 Uhr öffnet das Seebad Fuschl. Das Wetter spielt mit: Auf bis zu 27°C dürfen sich Salzburgs Wasserratten gefasst machen!

Eisriesenwelt

Formschöne Eisfiguren und unglaubliche Kristallriesen! Ab Samstag um 8:00 Uhr können Interessierte wieder in die Eisriesenwelt stürmen. Die Höhle in Werfen garantiert einen unvergesslichen und beeindruckenden Tag und bietet ein Gegenprogramm für die sommerlichen Temperaturen.

Modellsporttage 2018

Die Modellsporttage 2018 stehen uns bevor: Modellauto-Stunts, Modellflugzeug- und Helikopter-Flugshows haben die BesucherInnen schon im Vorjahr begeistert.

Auch heuer ist es wieder gelungen, Piloten aus dem In- und Ausland einzuladen.

Es sind zwei Weltrekordler (Robert Sixt, Ralf Becker), ein fünffacher Weltmeister (Gernot Bruckmann), sowie weitere internationale Showpiloten am Start.

Die zwei größten Modellhubschrauber der Welt sind auch mit dabei. Die Ferdinand-Porsche-Erlebniswelt öffnet morgen um 10:00 Uhr ihre Pforten. Die Modellsporttage erstrecken sich über das ganze Wochenende.

Afrikadorf

Hausesel, Watussi-Rinder, Burenziegen und Co. sind in die tierische Wohngemeinschaft im neu errichteten Afrikadorf im Salzburger Zoo eingezogen.

Die unterschiedlichen Haustierarten haben sich bestens eingewöhnt und untereinander kennengelernt. Nun ist auch der neue Besucherbereich fertig gestellt und für Zoogäste begehbar. Das Familienfest im Afrikadorf geht am Samstag ab 11 Uhr über die Bühne.

Georgi-Ritt

Am Sonntag (ab 9:00 Uhr) findet der Georgi-Ritt zu Ehren des Hl. Georg statt. Die Reiter der Bürgergarde mit ihren geschmückten Pferden reiten vom Kapitelplatz auf die Festung Hohensalzburg. In der Georgskapelle wird eine Messe zu Ehren des Schutzpatrons gefeiert, mit einer anschließenden Pferdesegnung im Burghof. Am Kapitelplatz feiert man mit Bierzelt, Standln und Blasmusik.