Hirscher und Veith triumphieren

Sichtlich gerührt hat Marcel Hirscher unter minutenlangen Standing Ovations den Löwen für den besten Salzburger Sportler des Jahres entgegen genommen. Unser Ski-Ass konnte die Jury mit der Referenz von zwei Goldenen bei Olympia und der Gesamtweltcup-Krone zum bereits sechsten Mal überzeugen. Sein Buddy und KTM-Pilot Matthias Walkner wird nach dem Rallye Dakar-Triumph ausgezeichneter Zweiter. Para-Leichtathlet Günther Matzinger freut sich über Rang drei.

Erstmals Titelträgerin als Anna Veith

Auch bei den Damen hat ein vertrautes Gesicht die bereits vierte Auszeichnung entgegen nehmen dürfen. RTL-Vizeolympiasiegerin Anna Veith (bereits als Fenninger dreimal siegreich) krönt damit ihre sagenumworbene Comeback-Saison. Langläuferin Teresa Stadlober als Zweite und Karate-Europameisterin Alisa Buchinger auf Rang drei komplettieren das „Damen-Stockerl“.

Fußball-Erfolge werden gewürdigt

Zudem jubelt Kicker Luca Meisl nach dem Youth League-Titel im vergangenen Jahr nun über die Auszeichnung zum „Rookie of the Year“. Sein damaliger Coach Marco Rose darf ab sofort die Bezeichnung „Bester Salzburger Trainer des Jahres“ an die Bürotür kleben. Den Abschluss bildete die Lebenswerk-Ehrung von Ski-Legende Michael Walchhofer.

Das „Terminal 2“ war der Schauplatz für einen stimmungsvollen Abend mit Größen aus Politik, Wirtschaft und natürlich Sport. Man darf gespannt sein, welche Top-Athleten im nächsten Jahr bei der Leonidas-Gala der Salzburger Nachrichten prämiert werden.