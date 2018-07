Hirscher macht weiter

Der 29-jährige Ski-Star lud heute zum alljährlichen Medientag in Fuschl ein. Das mediale Interesse rund um Österreichs besten Skifahrer war riesengroß. Der siebenfache Gesamtweltcupsieger ließ bis heute nicht durchblicken, ob er kommende Saison seine Schischuhe wieder anschnallen wird.

Es geht weiter

Hirscher verkündete heute Vormittag vor nationalen und internationalen Journalisten, dass er kommende Saison wieder an den Start gehen wird, ließ jedoch in ersten Statements offen, in welchem Ausmaß er seine sportliche Karriere weiterführen wird. Durch die Geburt seines ersten Kindes im Herbst möchte sich der Annaberger diese Entscheidung noch ein wenig offen halten. Jedoch hat er anklingen lassen, dass in ihm das Feuer für den Skisport weiterhin brennt und vor allem, dass ihm das Skifahren noch immer großen Spaß macht. Auch die Motivation sei da.

Keine leichte Entscheidung

Es ist auch durchgedrungen, dass Marcel Hirscher schon ein wenig mit sich gerungen hat. Aber eines ist auf jeden Fall klar: Hirscher wird in der kommenden Ski-Weltcupsaison an den Start gehen.