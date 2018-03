Doppelolympiasieger Marcel Hirscher lässt auch im Weltcup nichts anbrennen. Er gewinnt den Weltcup-Riesentorlauf im slowenischen Kranjska Gora überlegen und holte sich damit zum vierten Mal in Serie und zum fünften Mal insgesamt die kleine Kristallkugel für den Gesamtsieg in dieser Disziplin. Rang zwei ging wie bei den Olympischen Spielen an den Norweger Henrik Kristoffersen. Zweitbester Österreicher wurde Manuel Feller auf Platz 6.